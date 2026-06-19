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Crime

Dois homens estão presos no Reino Unido por incêndios solicitados incentivados pela Rússia

Na segunda-feira (15), um juiz do Tribunal Penal de Londres declarou-se culpado de conspirar para causar danos por meio de incêndio

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Uma fotografia composta de imagens divulgadas pela Polícia Metropolitana de Londres, em 15 de junho de 2026, mostra as fotos de custódia de Roman Lavrynovych (à esquerda) e Stanislav CarpiucUma fotografia composta de imagens divulgadas pela Polícia Metropolitana de Londres, em 15 de junho de 2026, mostra as fotos de custódia de Roman Lavrynovych (à esquerda) e Stanislav Carpiuc - Foto por- / Polícia Metropolitana / AFP

Um juiz do Reino Unido ordenou a prisão, nesta sexta-feira (19), de dois homens por incêndios, incentivados pela Rússia, uma duas residências em Londres e um veículo vinculado ao primeiro-ministro, Keir Starmer.

Segundo os promotores, a dupla -formada por Roman Lavrynovych, de 22 anos e nacionalidade ucraniana, e Stanislav Carpiuc, de 27 e nacionalidade romena- recebeu uma oferta em dinheiro por meio do aplicativo de mensagens Telegram para que realizasse os ataques.

A pessoa, de língua russa, que fez a oferta utilizou o nome 'El Money'.

Ao condenar Lavrynovych a sete anos de prisão, o juiz Neil Garnham afirmou que havia sido uma "idiota útil" e acrescentou que o havia utilizado como um "peão" a serviço de uma "causa desconhecida" que colocava vidas em perigo.

"Você aceitou realizar este ato insensato de incêndio por dinheiro. Não era um homem de grandes princípios e foi fácil de comprar", acrescentou.

Por sua vez, Carpiuc, que apoiou e incentivou Lavrynovych, foi condenado a dois anos de prisão.

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Os homens perpetraram ataques noturnos em maio de 2025 contra duas casas situadas em Londres e ligadas a Starmer, incluindo a sua antiga residência, onde viviam a sua cunhada e a sua família, e contra um carro que havia pertencido ao primeiro-ministro.

Na segunda-feira (15), um juiz do Tribunal Penal de Londres declarou-se culpado de conspirar para causar danos por meio de incêndio.

Os promotores destacaram que os autores não expressaram qualquer motivação política para cometer os delitos e que seu objetivo era exclusivamente econômico.

Lavrynovych, que, segundo a Promotoria, iniciou os três incêndios, foi declarado culpado de duas acusações adicionais de incêndio com desprezo temerário pela vida.

Após as explicações de ambos, Starmer comemorou os vereditos.

O primeiro-ministro afirmou que estes ataques devem "ser entendidos em um contexto mais amplo" e destacou que a Ucrânia "está se saindo melhor" na guerra, à medida em que as avaliações ocidentais têm "um impacto real na Rússia".

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