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Reino Unido Dois homens indiciados por tentativa de roubo em residência de William e Kate Mirgen Doku, de 34 anos, e Arilen Ndoci, de 32, foram acusados de "entrar em uma residência com a intenção de roubar" e de "acessar, sem autorização, um local protegido", informou a polícia de Norfolk em um comunicado

Dois homens foram denunciados por uma tentativa de roubo com invasão de domicílio, ocorrida na segunda-feira (23) em uma das residências do príncipe William e de sua esposa, Kate, no condado de Norfolk (leste da Inglaterra), anunciou a polícia britânica nesta quarta-feira (25).

Mirgen Doku, de 34 anos, e Arilen Ndoci, de 32, foram acusados de "entrar em uma residência com a intenção de roubar" e de "acessar, sem autorização, um local protegido", informou a polícia de Norfolk em um comunicado.

Os acusados, de nacionalidade albanesa, segundo a imprensa, deverão comparecer nesta quarta-feira a um tribunal em Norwich, capital administrativa e principal cidade do condado de Norfolk.

Os dois homens foram presos "na propriedade" por agentes que, na noite de segunda-feira (23), receberam um aviso sobre uma "atividade suspeita" em Anmer Hall, uma mansão de dez quartos situada na propriedade privada de Sandringham, que pertence ao rei Charles III.

Anmer Hall, uma mansão de estilo georgiano, foi um presente da rainha Elizabeth II para William e Kate por ocasião do casamento do casal, em 2011.

No momento da invasão a Anmer Hall, os príncipes e seus três filhos estavam em Forest Lodge, sua residência habitual em Windsor, no sudeste da Inglaterra, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.

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