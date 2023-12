A- A+

RECIFE Dois homens morrem após serem baleados no Pina; homem que passeava com cães foi atingido Polícia Civil investiga o crime, registrado como duplo homicídio

Dois homens morreram, nessa terça-feira (5), após serem baleados no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O caso foi registrado como duplo homicídio pela Polícia Civil de Pernambuco. Moradores ficaram assustados, muitos tiros foram ouvidos na região.

Segundo as informações iniciais da corporação, os homens, de 31 e 33 anos, foram encontrados na rua Estudante Jeremias Bastos, com perfurações de arma de fogo. Os dois chegaram a ser socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiram e morreram na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que ambos eram ex-presidiários - um deles foi preso por tráfico de drogas. Ainda segundo a PM, suspeitos encapuzados foram os autores dos disparos.

Outro homem, de idade não informada, passeava com seus cachorros no momento dos tiros. Ele foi atingido no braço e socorrido para um hospital particular no Recife. Esse terceiro atingido "não tinha qualquer ligação com as vítimas" e foi "atingido acidentalmente", segundo a PM.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado os assassinatos. A autoria dos crimes é alvo de investigação policial.

"As investigações seguem até a elucidação do caso", disse a Polícia Civil, por meio de nota enviada à reportagem nesta terça-feira (5).

Os corpos das duas vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

