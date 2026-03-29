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ACIDENTE AÉREO Dois homens morrem em queda de avião no interior do Rio de Janeiro Segundo informações preliminares, a aeronave de pequeno porte teria batido em um morro

Dois homens morreram após uma aeronave de pequeno porte cair no município de Rio Claro, interior do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o acidente ocorreu na Estrada de São João Marcos, altura do número 1.365, na região de Passa Três do município do sul fluminense. Os bombeiros do quartel de Piraí foram acionados às 11h55 para atender a ocorrência.



Segundo informações preliminares, o avião teria batido em um morro. Durante a operação de resgate, as duas vítimas foram encontradas já mortas, com os corpos carbonizados. Os nomes e idades dos ocupantes não foram divulgados.

O prefixo da aeronave era PU-RTD. Segundo informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), trata-se de um monomotor modelo TL-3000 Sirius, do fabricante José Salvador Carlos Campanha.

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