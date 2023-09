Dois homens são assassinados a tiros em bairros da Zona Norte do Recife; Polícia investiga crimes

A- A+

Dois homens foram mortos a tiros, em duas ocorrências distintas, na quinta-feira (21), no Recife. Os homicídios aconteceram nos bairros da Guabiraba e do Alto Santa Terezinha, ambos na Zona Norte da capital perambucana.

Os dois casos foram registrados pela equipe de força-tarefa de homicídios da capital. "As investigações seguem até o esclarecimento", informou a polícia.

O primeiro homicídio aconteceu na avenida da Recuperação, no bairro da Guabiraba. A vítima, um homem de 43 anos, foi encontrado morto em via pública.

Já o segundo crime foi na rua São Jerônimo, no Alto Santa Terezinha. De acordo com a polícia, o homem de 21 anos também foi achado morto em via pública e com perfurações de arma de fogo.

Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Os inquéritos deverão apontar as motivações dos assassinatos.

