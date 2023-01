A- A+

Violência Dois homens são assassinados a tiros em Olinda Relatos de populares no local indicam que os dois teriam envolvimento com tráfico de drogas

Dois homens, de 21 e 27 anos, foram assassinados a tiros, na madrugada do domingo (15), no bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco que registrou o caso por meio da equipe de Força-tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, o crime ocorreu na rua da Boa Hora.

"As investigações foram iniciadas e seguem até o total esclarecimento do crime", informou a corporação, por meio de nota.

As vítimas foram identificadas como Orum Natan Gomes da Silva e Williams Conceição do Nascimento.

Relatos de populares no local indicam que os dois teriam envolvimento com tráfico de drogas.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

