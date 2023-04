Dois homens são atropelados na BR-232; um morre e outro fica ferido

A- A+

Dois homens foram atropelados por um carro no início da manhã desta Sexta-feira da Paixão (7) quando atravessavam na BR-232, em Pombos, Mata Sul de Pernambuco. O atropelamento ocorreu a cerca de 300 metros da passarela, no km 59 da rodovia no sentido Interior do Estado.

No atropelamento, um dos homens, um idoso de 71 anos, morreu no local.



O outro pedestre, de 53 anos, ficou ferido e foi encaminhado a um hospital.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o atropelamento aconteceu por volta das 6h10, e o motorista do veículo, um HR-v, não ficou ferido e permaneceu no local do acidente.

