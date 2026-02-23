A- A+

POLÍCIA Dois homens são baleados em bloco de carnaval em Paulista; tiros geram correria e assustam populares De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), já havia um efetivo da corporação no local quando o crime aconteceu

Um tiroteio assustou populares e terminou com dois homens baleados durante o desfile de um bloco de carnaval no bairro de Maranguape, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite desse sábado (21).

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver uma grande correria dos populares no momento dos disparos. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), já havia um efetivo da corporação no local quando o crime aconteceu.

"De imediato, uma viatura foi acionada para prestar apoio. Ao verificar o fato, constatou-se que duas pessoas haviam sido feridas", completou.

As vítimas não foram identificadas pela polícia. O primeiro foi socorrido pela polícia a uma unidade de saúde da região, também não informada. O outro foi socorrido por populares.

"O evento foi imediatamente encerrado como medida preventiva para garantir a segurança dos presentes, e foram iniciadas diligências com o objetivo de localizar o suspeito. Até o momento, ninguém foi preso", disse a polícia.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber mais detalhes sobre a investigação do caso. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

