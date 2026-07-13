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Dois homens são baleados por policial de folga durante 'brincadeira' de falso assalto em SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial, de 31 anos, interveio ao ser surpreendido pelo anúncio de assalto

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O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42&ordm; Distrito PolicialO caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial - Foto: PCSP/Divulgação

Dois homens foram baleados por um policial civil de folga na tarde desta segunda-feira, 13, na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. O caso aconteceu em frente a uma loja de comércio de veículos durante uma "brincadeira" dos dois homens com um funcionário do estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial, de 31 anos, interveio ao ser surpreendido pelo anúncio de assalto. Imagens de câmeras de segurança mostram os feridos chegando em uma moto e fazendo menção de estarem armados.

Os homens, de 21 e 36 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Alpina. O estado de saúde deles não foi informado pela secretaria.

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O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas. A investigação será acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil.

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