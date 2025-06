Dois homens são mortos a tiros, em Olinda; é o segundo duplo homicídio em dois dias na cidade

A- A+

Mais um duplo homicídio foi registrado na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Desta vez, no bairro Alto da Bondade. O crime aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (25), na Travessa Mário Juruna Qui. Dois homens, de 24 e 28 anos, foram mortos a tiros. Um deles estava dentro de casa e outro na rua.

O local sofre com forte disputa pelo comando do tráfico de drogas. Ainda não se sabe qual a motivação do crime. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil de Pernambuco, que disse, por meio de nota, que “as diligências seguem até o esclarecimento do caso”.

Outro crime

Este tipo de crime é o segundo cometido em dois dias seguidos, em Olinda. Ontem (24), também pela madrugada, dois jovens foram mortos a tiros, no bairro de Sapucaia. As vítimas foram Anderson da Silva Lopes, de 25 anos, e uma jovem identificada como Maria Eduarda de Souza Albino, 16.

Os dois estavam numa moto, passando pelo local, segundo a polícia. Teriam saído de um polo de festejos juninos, quando foram atingidos por tiros de arma de fogo, que foram disparados por um desconhecido que pilotava uma bicicleta.

Anderson teria levado sete disparos, que atingiram a região da cabeça, peito e costas. O autor fugiu do local rapidamente.

Ainda de acordo com a PCPE, Anderson morreu na hora. Já Maria Eduarda chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, mas não resistiu aos ferimentos.





