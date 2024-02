A- A+

Pernambuco Dois homens são mortos a tiros, no bairro do Carmo, em noite de abertura do Carnaval de Olinda A vítima teria sido atingida por disparos efetuados por um militar do Exército Brasileiro

Enquanto a cidade de Olinda celebrava seu primeiro dia de Carnaval de 2024, uma tentativa de assalto terminou com a morte de duas pessoas.

Na noite desta quinta-feira (8), dois homens morreram e outro ficou ferido devido a tiros de arma de fogo disparados por um militar do Exército Brasileiro. O militar teria reagido a uma tentativa de assalto no bairro do Carmo, em Olinda.





Segundo populares, o trio tentou roubar uma corrente do pescoço do militar que reagiu.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que um dos homens responsáveis pela tentativa de assalto morreu no local, enquanto outros dois foram socorridos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para uma Unidade de Pronto Atendimento localizada na Cidade Tabajara. Um deles morreu durante o atendimento hospitalar.



O sobrevivente será autuado em flagrante por tentativa de roubo. De acordo com a PMPE, o trio portava um simulacro de arma de fogo.



O militar do Exército se apresentou e está sendo conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Protenção à Pessoa (DHPP). A condução do caso será feita pela 9° Delegacia de Polícia de Homicídios de Olinda.







