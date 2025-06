Dois homens são presos através de reconhecimento facial no São João de Caruaru

A- A+

A ferramenta de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco possibilitou a prisão de dois homens foragidos em Caruaru, no Agreste do Estado.

As prisões aconteceram no último domingo (22), através da leitura dos rostos no São João de Caruaru.

Detenções dos suspeitos, de 34 e 29 anos, foram motivadas respectivamente por homicídio e falta de pagamento de pensão alimentícia.

A ação foi em parceria com a Prefeitura de Caruaru. Por meio do sistema de câmeras do município e a base de dados cedida pela SDS com as biometrias dos mandados de prisão em aberto foi possível realizar as duas capturas.

Ambas as ocorrências foram registradas no Polo do Pátio Luiz Gonzaga da Capital do Forró.

No primeiro caso, policiais militares foram informados pelo Núcleo de Inteligência do município de que as câmeras haviam flagrado um homem de 34 anos com pendências judiciais por homicídio. De posse da informação, os policiais realizaram a abordagem.

Já o segundo suspeito, de 29 anos, também foi reconhecido pelas câmeras e detido pela guarda municipal de Caruaru, pelo crime de falta de pagamento de pensão alimentícia.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município para a adoção das medidas cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

