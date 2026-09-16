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PRISÃO Homens são presos com 2 kg de maconha com alto teor de THC, conhecida como "Dry", no Recife De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida em uma encomenda postal

Dois homens foram presos em flagrante no Recife com 2 kg de maconha potencializada com alto teor de THC, chamada de "Dry", nessa terça-feira (15).



A droga, de acordo com a Polícia Federal (PF), estava escondida em uma encomenda postal dentro do motor do veículo em que eles estavam.

De acordo com a PF, um dos homem tentou se passar por outra pessoa que estaria apenas recebendo o produto.

Com isso, eles foram autuados por tráfico interestadual de drogas e crime de falsa identidade. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

"As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos", finalizou a PF.

Dois homens são presos com 2 kg de maconha potecializada, conhecida como "Dry", no Recife | Foto: PF/Divulgação

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