Qua, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta16/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRISÃO

Homens são presos com 2 kg de maconha com alto teor de THC, conhecida como "Dry", no Recife

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida em uma encomenda postal

Reportar Erro
Dois homens são presos com 2 kg de maconha potecializada, conhecida como "Dry", no RecifeDois homens são presos com 2 kg de maconha potecializada, conhecida como "Dry", no Recife - Foto: PF/Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante no Recife com 2 kg de maconha potencializada com alto teor de THC, chamada de "Dry", nessa terça-feira (15).

A droga, de acordo com a Polícia Federal (PF), estava escondida em uma encomenda postal dentro do motor do veículo em que eles estavam.

Leia também

• Motociclista é detido com 66 iPhones na mochila em Boa Viagem; PM apreende aparelhos

• Recife: homem é preso suspeito de tentar matar o atual namorado da ex-companheira a facadas

• Homem de 25 anos é detido ao tomar banho de calcinha em praça de Bezerros

De acordo com a PF, um dos homem tentou se passar por outra pessoa que estaria apenas recebendo o produto.

Com isso, eles foram autuados por tráfico interestadual de drogas e crime de falsa identidade. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

"As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos", finalizou a PF.

Dois homens são presos com 2 kg de maconha potecializada, conhecida como Dois homens são presos com 2 kg de maconha potecializada, conhecida como "Dry", no Recife | Foto: PF/Divulgação

Reportar Erro

Veja também

Newsletter