CRIME EM OLINDA Dois homens são presos e dois adolescentes apreendidos por roubo e espancamento a mulher em Olinda O caso aconteceu no dia 12 de fevereiro, na rua do Bonfim, no bairro do Carmo, situado no Sítio Histórico

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos suspeitos de roubarem e agredirem uma mulher durante uma prévia de Carnaval em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no dia 12 de fevereiro, na rua do Bonfim, no bairro do Carmo, situado no Sítio Histórico. A vítima, identificada apenas como Brenda, foi cercada pelos quatro, que roubaram pertences pessoais e golpearam ela e um amigo.

De acordo com o delegado Vinícius Oliveira, titular da Delegacia do Varadouro, em Olinda, os suspeitos foram identificados por um banco de imagens:

"Eles estavam em um bloco carnavalesco, retornando para a residência deles. No meio do caminho, resolveram praticar alguns delitos. Um dos chutes pegou no queixo do homem e ele veio a desmaiar. Eles levaram celulares, corrente de ouro, documentos e até um óculos de grau".

A ação foi gravada e compartilhada nas redes sociais. Algumas pessoas que passavam no local no momento da ação foram localizadas pela polícia e testemunharam o caso na delegacia.

"Dois dos presos foram encontrados em casa, e dois na rua. Cada um confessou a sua conduta, narrando com riqueza de detalhes, falando o que cada um fez na ação. Duas mães dos suspeitos identificaram os filhos nas imagens. Elas são trabalhadoras, do bem e se revoltaram", informou Vinícius Oliveira.

Segundo o delegado, no dia do crime, os presos haviam se envolvido em uma briga com um grupo rival. Um deles afirmou ter consumido drogas no bloco. Além disso, um outro suspeito possui passagem pela polícia por um crime que cometeu quando era menor de 18 anos.

"Os menores vão responder pelo ato análogo ao crime de roubo, e os maiores ao crime de roubo e corrupção dos menores", afirmou o delegado.

Os dois homens foram encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Já os adolescentes foram levados para o Centro de Internação Provisória (Cenip), da Funase.

