Dois homens são presos logo após roubarem bicicleta no bairro da Jaqueira

Policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois homens após roubarem uma bicicleta na rua da Jaqueira, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife, nessa quinta-feira (12). De acordo com a polícia, essa foi "mais uma resposta aos roubos de bicicleta que aconteceram" na região.

"O efetivo fazia rondas na área quando visualizou a dupla em fuga, perseguida por uma equipe de motopatrulheiros da CTTU, que havia presenciado o delito", informou a corporação, acrescentando que uma viatura alcançou os suspeitos para prendê-los.

Os dois homens estavam com uma bicicleta, e os agentes do Recife relataram o assalto à equipe.

A vítima esteve no local e reconheceu os envolvidos, informando que conseguiram roubar a bicicleta porque simularam estar armados.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Central de Plantões da Capital, para a tomada das providências cabíveis.

Recentemente, diversos casos de ciclistas que tiveram pertences roubados enquanto pedalavam foram reportados.

Em alguns casos, as mulheres -maioria das vítimas- sofreram graves acidentes em decorrência da violência empregada no roubo.

Uma delas caiu com o rosto no chão e ficou desacordada por dois minutos, enquanto outra precisou passar por uma cirurgia após ter uma fratura exposta no cotovelo.

Investimento em segurança

Na quinta-feira (12), o Governo de Pernambuco anunciou investimento em segurança e um programa de integração policial.



Cerca de R$ 7,5 milhões serão destinados à segurança do Estado. Batizada de "Pernambuco Seguro", a nova operação tem como foco a integração das forças policiais - Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

