ADULTERAÇÃO Dois homens são presos no Recife após flagrante de fabricação e venda de bebidas clandestinas Suspeitos foram autuados pela Polícia Civil de Pernambuco e levados à delegacia

A Polícia Civil de Pernambuco realizou nessa segunda-feira (6) a prisão em flagrante de dois homens autuados pela fabricação e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas.

De acordo com o órgão de segurança, os homens, que têm 39 e 46 anos, foram encontrados em um estabelecimento comercial localizado no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife.

A ação foi deflagrada para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital.

Durante a diligência, foram apreendidos equipamentos de produção, como envazadora, fogão industrial e soprador térmico, além de rótulos falsificados, bebidas adulteradas e eletrônicos utilizados na atividade ilícita.

A fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) constatou ainda a ausência de registro legal do estabelecimento e lavrou autos de infração, inspeção e fechamento do local.

A investigação identificou ainda o uso indevido de um CNPJ cancelado, documentos falsificados e adulteração no medidor de energia elétrica, levantando suspeita de furto.

Dessa forma, os homens foram autuados pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de produto alimentício, crimes contra as relações de consumo, concorrência desleal e crimes contra a ordem tributária, além da suspeita de furto de energia.

Confira imagens da ação realizada pela Polícia Civil:

Material encontrado foi apreendido pela Polícia Civil | Foto: Polícia Civil de PE/Divulgação

Os suspeitos foram levados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, segundo a corporação.

Como denunciar bebidas adulteradas

Em Pernambuco, os consumidores podem comunicar as autoridades sobre a suspeita de bebidas adulteradas por meio do telefone 181 ou pela plataforma digital do Denúncia Interativa, na página https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br.

Além disso, caso o cidadão tenha realizado a compra de alguma bebida suspeita, ele poderá buscar a delegacia mais próxima.

>> Recife lança canal para denúncias de bebidas adulteradas com metanol

O órgão de segurança será responsável por realizar o encaminhamento do material para análise pericial.

No estado, 26 casos suspeitos de intoxicação por metanol continuam sendo investigados. Até o momento, nenhum caso foi confirmado.

Confira a lista de investigações de intoxicação por metanol em Pernambuco:

Estado Município de residência Notificados Descartados Em investigação PE Carpina 2 1 1 PE Caruaru 1 0 1 PE Cedro 1 0 1 PE Gravatá 1 1 0 PE João Alfredo 2 0 2 PE Lagoa do Ouro 1 0 1 PE Lajedo 3 0 3 PE Olinda 3 0 3 PE Recife 7 0 7 PE Paudalho 1 0 1 PE Mirandiba 1 0 1 PE Jupi 1 0 1 PE Jaboatão 1 0 1 PE Serrita 1 0 1 AL Maceió 1 0 1 SP São Paulo 1 0 1 Total 28 2 26

Fonte: CIEVS/SEVSAP

