Dois homens são presos por tentativa de latrocínio, em Campo Grande, Zona Norte do Recife

Dois homens foram presos em flagrante, na última segunda-feira (11), após tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, de um homem de 37 anos. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os criminosos têm 29 e 21 anos. O crime aconteceu no começo da manhã, na rua Farias Neves, bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

A página Alerta Campo Grande, no Instagram, divulgou o momento do assalto. Veja:

Segundo relatos, os homens realizaram a tentativa de latrocínio numa motocicleta, na rua. A vítima dirigia um carro do modelo Ônix, branco, que teria sido jogado para cima dos assaltantes no intuito de conter a ação truculenta. Os autores do crime teriam reagido e atirado na vítima, que desembarcou do veículo, que pegou fogo, logo em seguida.

Os assaltantes tentaram fugir, mas foram capturados por equipes da Polícia, que os encaminhou para a delegacia de Água Fria, também na Zona Norte da capital pernambucana, para que os procedimentos cabíveis fossem realizados.

