Dois homens são presos suspeitos de matar e enterrar mulher de 19 anos, em Ipojuca

Um caso bárbaro teria acontecido numa área rural de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife: dois homens foram presos suspeitos de matar, enterrar e ocultar o corpo da jovem Pâmela Mirele Rodrigues da Silva, de apenas 19 anos, que estava desaparecida desde abril deste ano.

O mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira (6) em um sítio do município. A ação foi de forma conjunta de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Delegacia de Porto de Galinhas. Primeiramente, um homem foi preso e levou os agentes ao local onde teria enterrado a jovem. Com a ajuda do depoimento dele, outro suspeito também foi preso.

Momento em que suspeito desenterra ossada da jovem | Foto: Reprodução/Instagram

Os dois homens fazem parte de um grupo criminoso que tem atuação em Porto de Galinhas. Um deles já havia sido preso por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local, e os suspeitos foram encaminhados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, e poderão responder pelo crime de ocultação de cadáver, com pena de 1 a 3 anos.

