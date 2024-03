A- A+

POLÍCIA Dois idosos são mortos com golpes de enxada na cabeça em Paulista; suspeito é preso em flagrante Os crimes aconteceram no bairro do Janga. As duas vítimas foram uma mulher de 65 anos e um homem de 87

Dois idosos foram assassinados com golpes de enxada na cabeça, na manhã do último sábado (9), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O suspeito, de 27 anos, foi preso pela polícia pouco antes de abordar uma terceira vítima, também idosa.

Os crimes aconteceram no bairro do Janga. As duas vítimas foram uma mulher de 65 anos e um homem de 87.

A idosa, identificada como Verônica Valéria Ferreira Alves Metzer, foi assassinada na rua Aurora Messias. O idoso, José Francisco de Lima, foi morto na rua Igarassu. Os endereços têm cerca de dois quilômetros de distância.

A Polícia Militar de Pernambuco, afirmou que os dois idosos morreram nos locais do crime. Os policiais prenderam o suspeito "quando ele já se aproximava de uma terceira pessoa idosa". A enxada usada no duplo homicídio foi apreendida pela polícia.

A Polícia Civil de Pernambuco disse, por meio de nota, que o caso é investigado como duplo homicídio. Os dois corpos, após perícia, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O suspeito foi levado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e será encaminhado à audiência de custódia, onde fica à disposição da Justiça. Ainda não se sabe o que motivou o homem a matar os dois idosos.

A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o suspeito, identificado como Rodolfo Leonardo da Conceição Cavalcanti, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

