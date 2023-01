A- A+

Bahia Dois indígenas pataxó são assassinados no sul da Bahia Segundo autoridades, as mortes aconteceram em Itabela, região localizada a terra indígena Barra Velha, local de intensos conflitos com fazendeiros

O governo da Bahia confirmou que dois indígenas da etnia Pataxó foram mortos nessa terça-feira (17) no extremo sul do estado.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 anos, e Nawir Brito de Jesus, 17 anos, foram alvo de tiros na tarde dessa terça em Itabela. Na região, está localizada a terra indígena Barra Velha, local de intensos conflitos com fazendeiros.

Após o crime, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para o local.

“Ontem, perdemos dois jovens pataxó em virtude de conflito por terra e luta por demarcação. A minha primeira agenda do dia será com lideranças indígenas do extremo sul da Bahia. Acompanharei de perto o que vem acontecendo na região e irei requisitar ação imediata do Estado”, escreveu.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou prioridade nas investigações do caso.

A Secretaria de Segurança Pública também informou que a Policia Militar e a Policia Rodoviária Federal (PRF) estão fazendo varreduras no local em busca dos suspeitos do crime.

