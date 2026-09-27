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Recife Dois integrantes de torcida organizada do Sport são presos durante clássico contra o Náutico Mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário de Pernambuco após a conclusão das investigações sobre fatos ocorridos na noite de 3 de maio de 2026

Dois integrantes da Torcida Jovem do Sport foram presos preventivamente durante o clássico contra o Náutico, realizado no sábado (26), no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário de Pernambuco após a conclusão das investigações sobre fatos ocorridos na noite de 3 de maio de 2026.



Segundo a Polícia Militar, na ocasião, um grupo de torcedores tentou bloquear uma via pública para atacar, com pedras, paus e artefatos explosivos, o ônibus que transportavam torcedores do Ceará.



O comboio era escoltado por agentes da corporação, que atuaram para dispersar o grupo e restabelecer a segurança no local.

Os dois presos foram indiciados pelos crimes de provocação de tumulto, dano e associação criminosa.



A prisão ocorreu durante uma operação integrada entre a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva, o Comando de Operações e Recursos Especiais (Core) e o BPChoque, com assessoramento do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

Balanço da partida

Segundo a Polícia Militar, a partida entre Náutico e Sport transcorreu com tranquilidade e sem o registro de ocorrências de maior gravidade. A segurança do evento contou com um esquema especial das Forças de Segurança de Pernambuco.

A PMPE empregou 924 policiais militares na operação, sendo 803 na área externa do estádio, nas principais vias de acesso e em pontos estratégicos da região, incluindo terminais integrados e estações de metrô.



A atuação contou ainda com o apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMon), da Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas (CIPMotos), de aeronave e da Operação Drone.



"Os recursos aéreos foram utilizados para ampliar o monitoramento e o acompanhamento da movimentação de torcedores nas áreas de interesse da operação, contribuindo para a atuação integrada das equipes de segurança", afirmou a corporação.

Na área interna do estádio, a segurança foi realizada por 121 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Toda a movimentação foi monitorada em tempo real a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

A Polícia Civil de Pernambuco também participou da operação, por meio da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE). Uma equipe formada por delegado, escrivão, comissários e peritos papiloscopistas permaneceu no estádio durante todo o evento, atuando na prevenção e no atendimento de eventuais ocorrências relacionadas à partida.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também atuou na segurança do clássico, com quatro viaturas de comando operacional, ambulância, combate a incêndios e salvamento, com efetivo de dois oficiais e 16 praças.

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