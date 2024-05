Dois irmãos são presos em Surubim após matarem a ex-namorada de um deles em Olinda

A- A+

Dois irmãos foram presos na cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco, após matarem a ex-namorada de um deles, na madrugada do último domingo (19). A prisão também foi no domingo.

O crime aconteceu no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e os dois haviam fugido para a cidade do Interior do Estado logo após matarem a mulher.

A polícia identificou a vítima como Larissa Cristina Lira de Santana. Ela foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Os nomes dos supostos assassinos, bem como as idades deles, não foram informados pela corporação.

Segundo a Polícia Civil, após serem presos, um dos irmãos confessou o crime contra a mulher "com riqueza de detalhes".

"Foram ouvidos familiares que presenciaram as ameaças de morte, proferidas pelo outro acusado com quem a vítima tinha um relacionamento conflituoso por dez anos", informou a corporação, por meio de nota.

Uma entrevista coletiva de imprensa está marcada para esta quarta-feira (21), às 11h, no Recife, na qual serão repassados pela polícia mais detalhes sobre as prisões e o crime.

A Polícia Civil explicou ainda que a prisão se deu por meio da Delegacia do Varadouro, com apoio de policiais da Delegacia de Rio Doce — ambas em Olinda. A operação que resultou nas prisões foi coordenada pelo delegado Roberto Geraldo.

