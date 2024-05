A- A+

METRÔ DO RECIFE Dois jacarés são resgatados pelo Corpo de Bombeiros na Linha Sul do Metrô do Recife Animais ficaram presos entre o muro de vedação do sistema e o muro de arrimo

Dois jacarés foram resgatados, nessa segunda-feira (13), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, nas proximidades da estação Imbiribeira, na Linha Sul do Metrô do Recife.



Os dois animais, que estavam dentro de uma canaleta fluvial, ficaram presos entre o muro de vedação do sistema e o muro de arrimo.



Os bombeiros foram acionados pelo coordenador de estações da Linha Sul, Murilo Esteves, que acompanhou o resgate, iniciado às 11h30, com término às 14h.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), os jacarés foram devolvidos ao seu habitat natural, no Rio Capibaribe, que margeia o sistema.



“Autorizei os bombeiros a quebrarem o muro, porque nossa intenção era ver os dois animais salvos e não feridos. Fiquei muito feliz de ver que eles foram devolvidos ao seu habitat”, afirmou Murilo Esteves.

O jacaré

A espécie mais comum no Brasil, o jacaré-de-papo-amarelo tem como característica ser altamente ligada à água, habitando em uma variedade de ambientes como pântanos, charcos, rios e riachos, com forte associação a vegetação aquática densa.



O anima pode ser encontrado em águas salobras, chegando a habitar mangues no litoral. Sua distribuição se estende ao longo de regiões costeiras desde o Rio Grande do Norte, Recife e a Bacia do São Francisco indo até Mato Grosso.

