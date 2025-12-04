A- A+

Rio de Janeiro Dois meses antes de ser preso, presidente da Alerj foi capa de revista 'Coisas da Política' estampou o presidente Alerj na capa da edição de outubro; parlamentar foi preso por suspeita de vazar operação para TH Jóias, acusado de ser braço político do Comando Vermelho

Em outubro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio ( Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi capa da revista Coisa de Política, um veículo de comunicação independente que cobre as atividades políticas do estado. O título da edição era “Bacellar no combate ao crime” e destacava um projeto de autoria dele com foco no combate à criminalidade. Bacellar foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal, sob suspeita de vazar uma operação ao deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias, preso por ligações com o Comando Vermelho.

A edição de outubro da revista detalhava o projeto chamado de “Pacote de Enfrentamento ao Crime Violento', que foi sancionado pelo governador Cláudio Castro em outubro. O projeto, que reúne um conjunto de medidas voltadas para a Segurança Pública, restringe as visitas íntimas em presídios do Rio, define um tempo mínimo para internação de adolescentes infratores e monitoramento de egressos do sistema penitenciário.

Apelidado de Pacote de Enfrentamento ao Crime, o projeto foi apresentado por Rodrigo Bacellar em meio a uma briga política com o governador. Ele apresentou o texto logo após Cláudio Castro anunciar que enviaria propostas sobre o tema à Alerj. Por ter se antecipado e protocolado antes, foi o texto de Bacellar que foi votado.

Veja imagem: Bacellar recebeu de TH Joias foto da PF em sua casa quando agentes tentavam prendê-lo, aponta relatório

Em junho do ano passado, Bacellar já tinha estampado a capa da revista, que destacou a discussão sobre segurança pública na Alerj. A edição veiculada na época noticiava o início dos debates sobre o tema e a aprovação de um projeto de lei que ampliava a participação da sociedade civil no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do estado.

Prisão do presidente da Alerj

Bacellar foi preso nesta quarta-feira, pela Polícia Federal, acusado de obstrução à investigação, pela suspeita de vazar dados sobre a operação dos agentes contra o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias. O presidente da Alerj, segundo relatório da PF, teria avisado o colega parlamentar sobre a prisão, com instruções para se livrar de evidências, como apagar dados do celular.

TH Jóias responde a processos por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, além de ser suspeito de intermediar negociações de armas com o Comando Vermelho (CV). A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), onde corre o caso.

Operação Zargun

Em 3 de setembro, TH Jóias, foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, acusado de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para o Comando Vermelho. Segundo a investigação, TH Jóias utilizava o mandato na Alerj para favorecer o crime organizado. Ele é acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão — apontado como traficante e também preso —, para um cargo parlamentar.

Troca de celular, imagens de câmera e remoção de objetos da residência: os motivos da prisão do presidente da Alerj, segundo a PF

Na época, foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva, dos quais 15 foram efetivamente cumpridos, além de 22 de busca e apreensão, com ações em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, na Zona Oeste, e em Copacabana, na Zona Sul. Na Alerj, policiais federais e procuradores recolheram um malote com apreensões.

