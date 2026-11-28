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Tragédia Dois migrantes morrem e mais de 400 são resgatados na costa da Grécia Guarda Costeira informou ainda sobre seis operações de resgate de embarcações de migrantes desde a noite de sexta-feira (27)

Dois migrantes morreram e mais de 400 foram resgatados com vida em menos de 24 horas na costa das ilhas de Gavdos e Creta, na Grécia, informou a Guarda Costeira grega neste sábado (28).

Ao sul de Gavdos, dois corpos foram recuperados e outras 41 pessoas que buscavam asilo na União Europeia foram resgatadas, em uma operação conjunta de equipes de resgate gregas e da agência europeia Frontex, segundo a agência de notícias grega ANA e as autoridades portuárias.

A Guarda Costeira informou ainda sobre seis operações de resgate de embarcações de migrantes desde a noite de sexta-feira (27), nas proximidades de Gavdos e Creta, que permitiram socorrer 391 pessoas.

Em uma dessas operações, realizada neste sábado (28), 102 migrantes, incluindo 16 mulheres e cinco menores, foram levados ao porto de Heraclião, a principal cidade de Creta.

As autoridades não divulgaram informações sobre a nacionalidade dos migrantes nem sobre o local de partida, embora a maioria dessas travessias tenha origem na Líbia.

Acidentes e naufrágios têm se multiplicado na costa de Creta, provocados por travessias perigosas, frequentemente realizadas sob ventos fortes e mar agitado.

No início de novembro, 22 migrantes morreram no mar ou na ilha de Creta, segundo as autoridades portuárias.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) expressou, na ocasião, sua preocupação com "o aumento das chegadas ao longo da rota entre o leste da Líbia e Creta este ano" e apontou "deficiências nas capacidades de busca e resgate".

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