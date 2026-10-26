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Conflito Dois mortos e 17 feridos em ataque de drones ucranianos na Rússia "Mais de 70 drones" foram derrubados na cidade entre a noite de domingo (25) e a madrugada de segunda-feira (26), acrescentou o governador de Voronezh, Alexander Gusev

Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um ataque ucraniano com drones em Voronezh, no sudoeste da Rússia, informou nesta segunda-feira (26) o governador regional, Alexander Gusev.

O ataque provocou incêndios em empresas industriais, em um centro de negócios e em um prédio residencial, além de ter danificado um trem de passageiros, atingido por destroços de drones abatidos, explicou.

"Após um ataque terrorista em Voronezh, duas pessoas infelizmente morreram (...) e 17 ficaram feridas", a maioria delas passageiros do trem, afirmou Gusev.

"Mais de 70 drones" foram derrubados na cidade entre a noite de domingo (25) e a madrugada de segunda-feira (26), acrescentou.

Após o ataque, várias faculdades da cidade de mais de um milhão de habitantes, situada 500 km ao sul de Moscou, decidiram dar aulas remotamente, disse um porta-voz da Universidade Estadual de Voronezh.

Rússia e Ucrânia se preparam para retomar em novembro negociações sob mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito, iniciado pela ofensiva de Moscou contra seu vizinho em fevereiro de 2022.

Paralisadas desde o começo do ano, as negociações diretas entre as partes beligerantes devem acontecer em Abu Dhabi, segundo a Rússia.

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