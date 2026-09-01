Dois mortos e um desaparecido após inundação repentina no Grand Canyon
Tempestade que atingiu a parte norte do parque lançou no sábado (29) torrentes de água, pedras e detritos por uma trilha muito popular, destruindo os acampamentos no Bright Angel Canyon e nos arredores do histórico Phantom Ranch
Apenas uma pessoa continua desaparecida após a inundação repentina que provocou duas mortes no fim de semana no Grand Canyon, um dos pontos turísticos mais famosos da região oeste dos Estados Unidos, anunciaram na segunda-feira (31) as autoridades do parque nacional.
Uma tempestade que atingiu a parte norte do parque lançou no sábado (29) torrentes de água, pedras e detritos por uma trilha muito popular, destruindo os acampamentos no Bright Angel Canyon e nos arredores do histórico Phantom Ranch.
Na manhã de segunda-feira (31), as autoridades anunciaram que mais de 10 pessoas estavam desaparecidas. David Black, chefe de operações, anunciou durante a noite que 82 pessoas foram resgatadas no cânion.
"No momento, sabemos de uma pessoa desaparecida", acrescentou.
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As autoridades do parque nacional anunciaram no X que "dois corpos foram encontrados" e que as operações de busca continuavam.
Search and recovery efforts continue following the flooding in Grand Canyon National Park. Two bodies have been recovered. Preliminary assessments indicate approximately 40% of the Transcanyon Waterline was damaged or destroyed. Forecasted weather may affect the timing and pace…— Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 31, 2026
Mas "as previsões meteorológicas poderiam afetar o desenvolvimento e o ritmo das operações" de resgate, advertiram, já que ainda há temor de tempestades e fortes chuvas.
Duas pessoas morreram em consequência das inundações: um homem de 46 anos, cujo corpo foi recuperado no domingo, enquanto o Serviço Nacional de Parques (NPS) informou na segunda-feira (31) ter localizado outro cadáver.
O NPS e os serviços meteorológicos dos Estados Unidos alertaram para o risco de repetição do fenômeno meteorológico, devido às tempestades e às fortes chuvas.