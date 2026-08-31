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Tragédia Dois mortos e vários desaparecidos após inundação repentina no Grand Canyon Buscas continuam em meio à previsão de novas tempestades e riscos de mais enchentes na região

Duas pessoas morreram e mais de dez estão desaparecidas no Grand Canyon após as enchentes repentinas que atingiram esse destino turístico dos Estados Unidos no fim de semana, informou nesta segunda-feira (31) o Serviço Nacional de Parques (NPS, na sigla em inglês).

As tempestades previstas para este vale escarpado ameaçam os esforços para encontrar o restante dos desaparecidos.

As enchentes atingiram o icônico cânion Bright Angel e a área de Phantom Ranch na tarde de sábado, o que obrigou à retirada de dezenas de pessoas. O único sistema de abastecimento de água da região ficou danificado.

Duas pessoas morreram em consequência da enxurrada: um homem de 46 anos, cujo corpo foi recuperado no domingo, enquanto o NPS informou nesta segunda que outro cadáver foi encontrado.

"Os esforços de busca e recuperação continuam", informou o NPS no X, alertando que as novas chuvas previstas "podem afetar o ritmo" das operações.

O Serviço Nacional de Meteorologia indicou que eram esperadas chuvas e tempestades elétricas para a tarde desta segunda-feira. "Podem ocorrer enxurradas fatais em cânions secundários e cânions em fenda. As passagens em áreas baixas podem ficar inundadas", afirmou o órgão em comunicado.

As autoridades alertaram que há risco adicional de enchentes repentinas, fluxos de detritos, deslizamentos de rochas e mudanças nas condições das trilhas e cursos d'água.

A enchente do fim de semana foi causada por chuvas no Planalto Kaibab. No domingo, 62 pessoas foram evacuadas.

Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas e sob pontes para pedestres, enquanto troncos e outros detritos eram arrastados por rios que transbordaram em meio a um forte estrondo.

Abastecimento de água afetado



A inundação danificou a Transcanyon Waterline, uma infraestrutura essencial para o abastecimento de água do Parque Nacional do Grand Canyon, informou o NPS, que anunciou restrições ao consumo de água na área mais visitada do parque e a proibição de fazer fogueiras com lenha ou carvão.

O site do parque afirma que a tubulação, com 20 quilômetros de extensão, transporta água da nascente Roaring Springs, na margem norte do cânion, até a margem sul e é fundamental para o fornecimento de água potável e para as operações de combate a incêndios.

A inundação também provocou "danos significativos à infraestrutura", destruindo pontes para pedestres e impedindo que os turistas atravessassem o riacho Bright Angel, acrescentou o órgão.

As acomodações dentro da área afetada permanecerão fechadas a partir de segunda-feira.

"As medidas são cruciais para garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos hídricos", destacou o Serviço Nacional de Parques.

A inundação repentina começou por volta das 14h30 de sábado (18h30 no horário de Brasília).

As enchentes são frequentes no norte do Arizona porque os terrenos áridos e com pouca vegetação da região têm capacidade limitada de absorver a água da chuva, segundo o parque, que recomenda aumentar a atenção entre julho e meados de setembro.

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