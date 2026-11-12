A- A+

ESTADOS UNIDOS Dois mortos e vários feridos em desabamento de edifício em Nova York Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencial, cujas paredes haviam desmoronado

Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo crianças, nesta quarta-feira (11), após o desabamento de um edifício de três andares próximo a uma obra em construção em Nova York, informaram as autoridades da maior metrópole dos Estados Unidos.

Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencial, cujas paredes haviam desmoronado.

Veículos de comunicação locais informaram que algumas pessoas foram retiradas dos escombros do edifício, entre elas uma criança transportada em uma maca.

O Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que recebeu relatos de pessoas presas após o desabamento, ocorrido por volta das 16h (18h de Brasília), no bairro de Flatbush, no Brooklyn.

"Não sabemos quantas pessoas ainda estão na área do desabamento, e esta será uma operação prolongada", disse a jornalistas a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, no local.

Ela informou que duas pessoas haviam morrido, sem revelar suas idades, e que outras 17 ficaram feridas, entre elas sete crianças.

Quatro pessoas estavam em estado crítico. Mais de 250 bombeiros e paramédicos foram enviados ao local, informou o FDNY na rede social X, acrescentando que a causa do desabamento está sob investigação.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, elogiou o trabalho das equipes de emergência no local, onde havia "escombros instáveis que precisavam ser contornados e espaços vazios perigosos sob a superfície".

Uma testemunha identificada apenas como Anthony disse à PIX11 News que ouviu gritos e um barulho semelhante ao de uma "bomba" quando o edifício desabou.

Outra testemunha, Melissa Orna, contou ao jornal The New York Times: "Todo o edifício começou a tremer e depois simplesmente desabou".

O Departamento de Edificações da cidade informou que seus inspetores estavam no local "ajudando nos trabalhos de resgate e realizando inspeções para avaliar a estabilidade estrutural dos edifícios próximos".

Veja também