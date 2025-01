Dois mortos em ataque com faca em parque na Alemanha

A- A+

Duas pessoas, incluindo uma criança, morreram nesta quarta-feira (22) durante um ataque com faca em um parque em Aschaffenburg, no sul da Alemanha, informou a polícia local, que anunciou ter detido um suspeito.

O ataque, cujas motivações ainda são desconhecidas, ocorreu "no parque de Schöntal, causando a morte de duas pessoas", um homem de 41 anos e uma criança de 2 anos, informou a polícia em sua conta no X.

O suspeito detido é um afegão de 28 anos, acrescentou a polícia. Duas pessoas "gravemente feridas" estão sendo tratadas no hospital.





A investigação está sendo realizada "em ritmo acelerado", disse a polícia, recusando-se a "especular" sobre os motivos.

O suspeito foi preso perto do local onde os fatos ocorreram. O parque foi evacuado e a área permanece bloqueada pelas forças de segurança, disseram.

Alemanha foi abalada por vários ataques com facas nos últimos meses. As questões de segurança estão muito presentes na campanha para as eleições legislativas de 23 de fevereiro.

Em Solingen (oeste), o suposto agressor, um sírio suspeito de ter ligações com o grupo do Estado Islâmico, esfaqueou até a morte três pessoas durante as festividades locais no final de agosto.

Em junho, um ataque com uma arma branca contra uma reunião anti-Islã em Mannheim (oeste) deixou um morto, um jovem policial que tinha interferido. O suspeito era um cidadão afegão.

O governo alemão proibiu a posse de armas brancas em reuniões públicas e em transportes de longa distância.

Veja também