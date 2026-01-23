A- A+

ESTADOS UNIDOS Dois mortos em ataque dos EUA contra suposta embarcação de narcotraficantes no Pacífico a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (23) que dois supostos narcotraficantes morreram em um ataque contra uma embarcação no Pacífico oriental, e que a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu.

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico oriental e que estava envolvida em operações de tráfico de drogas", informou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação no X.

