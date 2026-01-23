Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Dois mortos em ataque dos EUA contra suposta embarcação de narcotraficantes no Pacífico

a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu

Reportar Erro
Em novo ataque contra embarcações no Pacífico, Estados Unidos vitimam duas pessoasEm novo ataque contra embarcações no Pacífico, Estados Unidos vitimam duas pessoas - Foto por HANDOUT / US SOUTHERN COMMAND / AFP

Leia também

• Pentágono realiza mais um ataque contra embarcação no Pacífico Oriental

• Três jornalistas morrem em ataque israelense em Gaza, afirmam socorristas

• Ataque noturno russo deixa milhares de casas sem calefação em Kiev em pleno inverno

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (23) que dois supostos narcotraficantes morreram em um ataque contra uma embarcação no Pacífico oriental, e que a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu.

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico oriental e que estava envolvida em operações de tráfico de drogas", informou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação no X.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter