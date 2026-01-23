ESTADOS UNIDOS
Dois mortos em ataque dos EUA contra suposta embarcação de narcotraficantes no Pacífico
a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu
Em novo ataque contra embarcações no Pacífico, Estados Unidos vitimam duas pessoas - Foto por HANDOUT / US SOUTHERN COMMAND / AFP
O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (23) que dois supostos narcotraficantes morreram em um ataque contra uma embarcação no Pacífico oriental, e que a Guarda Costeira procura uma terceira pessoa que sobreviveu.
"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico oriental e que estava envolvida em operações de tráfico de drogas", informou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação no X.