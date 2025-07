A- A+

MUNDO Dois mortos em cargueiro atacado desde segunda-feira no litoral do Iêmen Desde o final de 2023, os rebeldes huthis do Iêmen têm atacado dezenas de navios que consideram vinculados a Israel

Dois tripulantes do cargueiro "MV Eternity C", que foi atacado no Mar Vermelho, em frente ao litoral do Iêmen na segunda-feira à noite, morreram, anunciou nesta terça-feira (8) uma delegação da Libéria durante uma reunião da Organização Marítima Internacional (IMO).

Desde o final de 2023, os rebeldes huthis do Iêmen têm atacado dezenas de navios que consideram vinculados a Israel, e embarcações americanas, garantindo agir em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, que estão em meio a uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.

Embora os huthis ainda não tenham reivindicado este ataque, ele é muito semelhante ao efetuado um dia antes contra outro navio, o "Magic Seas", cuja autoria os insurgentes já reivindicaram.

"Fomos informados ontem [segunda-feira] à noite de que o 'Eternity' foi atacado novamente... causando a morte de dois marinheiros", declarou um representante da Libéria na reunião da IMO, em Londres.

O "MV Eternity C" sofreu "danos significativos e perdeu toda sua capacidade de propulsão. Continua cercado por embarcações menores e está sendo alvo de um ataque contínuo", declarou por sua vez a agência de segurança marítima britânica, UKMTO, em um comunicado.

Quanto às 22 pessoas que estavam a bordo do "Magic Seas", atacado no domingo e que, segundo os huthis, naufragou, foram resgatadas na segunda-feira.

Veja também