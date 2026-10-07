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guerra Dois mortos em Kiev após ataque russo com mísseis Volodimir Zelensky havia alertado sobre um "ataque em massa" russo contra a cidade, que é alvo de hostilidades quase diariamente

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Duas pessoas morreram em um ataque russo com mísseis na madrugada desta quarta-feira (7) em Kiev, enquanto Moscou intensifica seus bombardeios contra a capital ucraniana.

Em um discurso proferido na noite de terça-feira, o presidente, Volodimir Zelensky, havia alertado sobre um "ataque em massa" russo contra a cidade, que é alvo de hostilidades quase diariamente.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões durante toda a noite na capital, onde o Exército ucraniano acionou um alerta de mísseis balísticos.

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Duas pessoas morreram no distrito de Darnitski, no sudeste, segundo um balanço inicial das autoridades militares.

"Toda Kiev vive com medo", contou Irina Ribalchenko, uma bancária de 41 anos que se refugiou no metrô durante o alerta.

"Pegamos nossas coisas e viemos para cá" depois de ouvir o aviso de Zelensky, acrescentou.

Kiev tem sido alvo de ataques cada vez mais intensos à medida que o inverno se aproxima, com bombardeios russos dirigidos à infraestrutura energética, ferroviária e viária, incluindo as pontes que conectam a capital sobre o rio Dnieper.

As sirenes de ataque aéreo soam quase constantemente para instar os moradores a se refugiarem em porões, abrigos e estações ferroviárias.

Pouco depois do discurso de Zelensky, cortes de energia programados deixaram algumas áreas de Kiev na escuridão para aliviar a pressão sobre a rede elétrica.

A cidade de Zaporizhzhia, no centro do país, também foi alvo de ataques durante a madrugada desta quarta-feira: uma "infraestrutura de transporte" foi atingida no local, segundo o chefe da administração militar local, Mykhailo Semikin, sem fornecer mais detalhes.

Segundo relatos ainda não confirmados pelas autoridades, uma grande ponte em Zaporizhzhia que também cruza o rio Dnieper, inaugurada poucas semanas antes do início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, foi atingida.

Na terça-feira, outro viaduto daquela cidade já havia sido alvo de um ataque, segundo Semikin.

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