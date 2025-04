A- A+

ESTADOS UNIDOS Dois mortos em tempestades violentas e tornados nos EUA O governador do estado, Andy Beshear, alertou sobre "um dos eventos meteorológicos mais graves que já foi previsto"

Ao menos duas pessoas morreram em tempestades violentas e tornados no centro e no sul dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (3).

Vários estados, desde o Arkansas (sul) até Ohio (norte), são afetados desde quarta-feira por um episódio de fortes ventos, às vezes acompanhados de tornados e chuvas intensas.

As autoridades do Tennessee (sul) informaram duas mortes nesta quinta-feira pela manhã. Em Kentucky (centro-oeste), quatro pessoas ficaram feridas na quarta-feira, uma delas em estado grave.



O governador do estado, Andy Beshear, alertou sobre "um dos eventos meteorológicos mais graves que já foi previsto".

