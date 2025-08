A- A+

CONFLITOS Dois mortos na Síria em violência entre comunidades apesar do cessar-fogo O cessar-fogo acabou com uma semana de confrontos que deixaram mais de 1.400 mortos

Duas pessoas morreram neste domingo no reinício dos confrontos na província de Sweida, no sul da Síria, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 20 de julho após a onda de violência entre comunidades, segundo uma ONG.

A região de Sweida, de maioria drusa, foi cenário de confrontos entre esta minoria esotérica derivada de um ramo do xiismo e beduínos sunitas, antes da ampliação dos combates com a intervenção das forças governamentais e combatentes tribais que auxiliaram os beduínos.

O cessar-fogo acabou com uma semana de confrontos — que deixaram mais de 1.400 mortos, em sua maioria drusos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) —, mas a situação continua tensa e o acesso à província é difícil.

"Um membro das forças de segurança morreu e sete ficaram feridos em confrontos com facções locais no eixo de Tal Hadid, no oeste da província de Sweida", afirmou o OSDH.

Algumas horas antes, segundo a ONG, "um membro das facções locais, natural de Sweida", foi assassinado em Tal Hadid, "um ponto estratégico elevado" no oeste da província.

O OSDH também indicou que os combates foram retomados ao redor da cidade de Thaala "após lançamentos de foguetes e armas pesadas procedentes de zonas controladas pelas forças governamentais".

