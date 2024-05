Dois mortos na Ucrânia por lançamento de foguetes russos

A- A+

Um ataque de foguete russo na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, matou duas pessoas e outro ataque de drone na cidade de Kharkiv, no nordeste, deixou pelo menos seis pessoas feridas, informaram as autoridades locais neste domingo (5).

Os ataques coincidem com a celebração da Páscoa ortodoxa na Ucrânia e na Rússia.

"Em Pokrovsk, o lançamento de foguetes matou duas pessoas e danificou uma casa", disse Vadim Filashkin, governador ucraniano da região oriental de Donetsk, em mensagem no Telegram.

Pokrovsk fica a cerca de 60 km a noroeste de Donetsk, capital da região controlada pela Rússia que Moscou afirma ter anexado.

A força aérea ucraniana disse que a Rússia disparou 24 drones iranianos (Shahed) contra o seu território durante a noite e que 23 deles foram abatidos.

"Uma casa e vários edifícios anexos foram queimados como resultado dos ataques de Shahed. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina nascida em 2015", disse o governador de Kharkiv, Oleg Synegoubov, no Telegram.

