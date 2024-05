A- A+

Recife Dois motoristas de ônibus são agredidos no Recife; um deles foi ferido por um cabo de aço Casos ocorreram nas linhas 080 - Joana Bezerra/Boa Viagem e 870 - TI Xambá/Largo da Paz

Dois motoristas de ônibus foram agredidos no Recife, nessa terça-feira (14). Um deles foi ferido na cabeça por um cabo de aço. Os casos ocorreram nas linhas 080 - Joana Bezerra/Boa Viagem, da empresa Borborema, e 870 - TI Xambá/Largo da Paz, da empresa Caxangá.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, Aldo Lima, o veículo da linha 080 - Joana Bezerra/Boa Viagem passava pela avenida Conselheiro Aguiar, na Zona Sul da capital, quando o motorista parou para que um homem subisse.

"Esse passageiro ficou na porta esperando uma senhora que vinha lá embaixo. O motorista disse 'já vem um outro ônibus aí atrás, eu estou atrasado, eu preciso seguir. Essa senhora pega o de trás'. E ele [passageiro] não quis saber, continuou esperando", afirmou Aldo.

O sindicalista afirmou que a mulher e o homem subiram no ônibus, e que, inconformado com o pedido do motorista, o passageiro começou a insultar o condutor do veículo.

"Ele subiu chamando o motorista de corno, disse que o motorista estava com pressa porque queria pegar o urso em casa, chamou de cabra safado e tudo que não presta. Aí o motorista disse, corno é você. Só bastou isso para o rapaz agredir o motorista", afirmou Aldo. O condutor do ônibus foi agredido com diversos socos.

Um policial que estava no coletivo encaminhou motorista, de 42 anos, e passageiro, de 26, para a Delegacia de Boa Viagem, onde o caso foi registrado como lesão corporal e injúria.

Já no outro caso, um ônibus da linha 870 - TI Xambá/Largo da Paz, que circulava no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, foi alvo de assaltantes.

"Duas pessoas, uma pela porta da frente, outra pela porta de trás, invadiram o veículo e anunciaram o assalto. Não sei informar se levaram pertences dos passageiros, mas levaram a renda do veículo e agrediram o motorista com um cabo de aço, na nuca", disse Aldo Lima. Ninguém foi preso até o momento.



Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) confirmou o ocorrido e disse que os motoristas de ambos os veículos foram socorridos e passam bem.

"As imagens das câmeras de segurança dos veículos já foram disponibilizadas para investigação por parte das autoridades competentes, conforme estabelecido em convênio com a Secretaria de Defesa Social", informou a Urbana-PE.

