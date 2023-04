A- A+

Estiagem Dois municípios de Pernambuco têm situação de emergência decretada pelo governo federal Um fica no Agreste e o outro, no Sertão

Dois municípios de Pernambuco tiveram situação de emergência decretada pela Defesa Civil Nacional devido à estiagem. Bezerros, no Agreste, e Santa Crua da Baixa Verde, no Sertão, estão na portaria publicada no Diário Oficical da União desta segunda-feira (10).



Devido à estiagem, também se encontram em situação de emergência mais quatro municípios nordestinos - Luís Gomes e Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte; e Guajeru e Lagoa Real, na Bahia -; além de Governador Celso Ramos e Seara, em Santa Catarina, no Sul do País.



No Ceará, Campos Sales também se encontra em situação de emergência, mas por causa da seca, "que é um período de ausência de chuvas mais longo do que a estiagem".



Chuvas

Já devido a chuvas intensas, a Defesa Civil Nacional, que é ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), reconheceu a situação de emergência em oito municípios: Virgolândia, em Minas Gerais; Cametá, Concórdia do Pará, Monte Alegre, São Geraldo do Araguaia e Tucuruí, no Pará; São Bento do Sul, em Santa Catarina; e Ouro Verde, em São Paulo.

Com a situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional, o município pode solicitar recursos do MIDR para atendimento à população afetada. Segundo o órgão, as ações vão desde assistências às vítimas à reconstrução de infraestrutura destruída.

"Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado", explica o ministério.

Segundo o ministério, foram investidos, desde o início do ano, quase R$ 350 milhões em ações contra desastres no Brasil, incluindo recursos para a Operação Carro-Pipa, que leva água potável para municípios do semiárido brasileiro.

