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Guerra no Oriente Médio Dois navios de carga relatam ter sido atacados perto do Estreito de Ormuz Regime iraniano negou os ataques, por meio de veículos de imprensa semioficiais, e afirmou que uma embarcação em trânsito foi parada para verificação de documentos

Um navio de carga informou nesta segunda-feira ter sido atacado por várias embarcações pequenas perto do Estreito de Ormuz, enquanto outro cargueiro relatou ter sido atingido por "projéteis desconhecidos" na região. Não há relatos de feridos. Foram os primeiros ataques registrados desde o dia 22 na passagem marítima que está bloqueada pelo Irã.

O regime iraniano negou os ataques, por meio de veículos de imprensa semioficiais, e afirmou que uma embarcação em trânsito foi parada para verificação de documentos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.





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