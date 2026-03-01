Dom, 01 de Março

ataques

Dois navios são atacados no estreito de Ormuz

Um navio foi atingido em frente à costa de Omã

Duas embarcações foram atacadas no estreito de Ormuz, informaram agências de segurança marítima neste domingo (1º), no segundo dia de bombardeios iranianos no Golfo em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica.

Um navio foi atingido em frente à costa de Omã, indicou a agência britânica de segurança marítima UKMTO. Outro foi impactado nas proximidades do litoral dos Emirados Árabes Unidos, afirmaram a UKMTO e a empresa privada de segurança marítima Vanguard Tech.

