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hantavírus Dois pacientes do navio MV Hondius testam positivo para hantavírus nos Países Baixos Hospital Radboud de Nijmegen tinha confirmado mais cedo que outro paciente procedente do cruzeiro também tinha testado positivo para o hantavírus

Dois pacientes evacuados do navio de cruzeiro MV Hondius, no centro de um alerta sanitário internacional devido a um surto de hantavírus, testaram positivo para a doença, afirmaram, nesta quinta-feira (7), os hospitais holandeses onde são atendidos.

"Está confirmado que o paciente hospitalizado está infectado com o hantavírus. O paciente foi informado e deu seu consentimento para que esta informação seja comunicada", informou o hospital LUMC de Leiden, que recebeu o paciente na noite de quarta-feira em sua unidade de doenças infecciosas graves.

O hospital Radboud de Nijmegen tinha confirmado mais cedo nesta quinta-feira que outro paciente procedente do cruzeiro também tinha testado positivo para o hantavírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou, nesta quinta-feira, para cinco os casos confirmados de hantavírus pelo surto no navio de cruzeiro, além de outros três suspeitos, e advertiu que outros poderiam ser detectados.

A agência de saúde da ONU espera que o surto no MV Hondius, que atualmente navega do Cabo Verde para o arquipélago espanhol das Canárias, seja "limitado" se medidas de saúde pública forem implementadas.

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