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el niño Dois países do Pacífico declaram "emergência" devido à seca provocada pelo El Niño A falta de chuvas em Fiji e Tonga está estreitamente relacionada a esse fenômeno meteorológico, que reduz as precipitações responsáveis por manter verdes as ilhas tropicais

Fiji e Tonga anunciaram medidas de emergência diante da grave seca que assola o sul do Pacífico e que atingiu níveis críticos em razão do fenômeno El Niño.

A falta de chuvas na região está estreitamente relacionada a esse fenômeno meteorológico, que reduz as precipitações responsáveis por manter verdes as ilhas tropicais.

El Niño eleva as temperaturas em algumas áreas do Oceano Pacífico e provoca mudanças nos ventos, no calor e nas precipitações em todo o mundo. Segundo especialistas, o episódio atual do fenômeno deve se tornar um dos mais intensos já registrados até hoje.

O primeiro-ministro, Sitiveni Rabuka, afirmou na quarta-feira que famílias e agricultores "estão preocupados com a disponibilidade de água e com os impactos que as condições de seca prolongada têm em seu cotidiano".

As reservas caíram a níveis preocupantes em grande parte do país, segundo a imprensa local, e dezenas de caminhões abastecem as aldeias afetadas pela seca.

Tonga declarou estado de emergência por 27 dias devido a uma seca prolongada que está provocando escassez de água em todo o arquipélago.

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