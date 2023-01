Dois palestinos morrem em operação israelense na Cisjordânia

A- A+

Dois palestinos morreram nesta segunda-feira (2) nas mãos do Exército israelense na Cisjordânia, durante uma operação para destruir as casas de dois palestinos envolvidos em um ataque contra um comandante israelense — informaram autoridades locais.

Os palestinos Mohamed Samer Hoshieh, de 22 anos, e Fuad Mohamed Abed, de 25, morreram por ferimentos provocados por balas em uma operação do Exército israelense uma região de Jenin, foco de tensão na Cisjordânia ocupada nos últimos meses, anunciou o Ministério palestino da Saúde em uma nota.

Em uma breve mensagem à imprensa, o Exército israelense disse que fez uma operação na cidade de Kafr Dan, em Jenin, "para demolir as casas dos agressores envolvidos no tiroteio próximo à passagem de Jalameh", também conhecida como Gilboa, onde o comandante israelense Bar Falah foi morto.

O Exército não comentou as mortes mencionadas pelo ministério palestino.

A agência de notícias palestina Wafa informou que 18 pessoas foram presas pelo Exército em operações noturnas em vários pontos da Cisjordânia.

Um grupo de palestinos armados disparou contra soldados israelenses em 14 de setembro na passagem de Jalameh, que liga Jenin a Israel, causando a morte do comandante Bar Falah.

As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, o braço armado do movimento Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, reivindicaram a responsabilidade por este ataque. Em seguida, dois palestinos de Kfar Dan — suspeitos, segundo o Exército israelense, de envolvimento no ataque — foram mortos no mesmo dia, em confrontos em Jalameh.

O Exército de Israel destrói, frequentemente, as casas de palestinos que considera responsáveis por ataques contra israelenses, afirmando que seu objetivo é dissuasório.

