Dois palestinos morrem em operação israelense na Cisjordânia

Dois palestinos morreram nesta quinta-feira (19) em uma operação do exército israelense na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, segundo comunicado do Ministério da Saúde palestino.

Jawad Farid Bawaqna, de 57 anos, foi morto por uma bala no peito, e Adham Mohamed Basem Jabarin, de 28, foi atingido no abdômen, segundo o ministério.

O exército israelense disse que durante a operação "antiterrorismo no acampamento de refugiados de Jenin, homens armados dispararam fortemente contra as forças de segurança, que responderam à altura".

Também foram lançados artefatos explosivos contra as forças. Os soldados prenderam uma pessoa suspeita de envolvimento em atividades terroristas e apreenderam um fuzil M16, peças de fuzil, equipamento militar, materiais explosivos e munições, disse a força de segurança.

Um soldado israelense foi "levemente ferido durante a operação e levado a um hospital para receber atendimento médico adicional", acrescentou.

O movimento palestino Jidah Islâmico identificou Jabarin como membro. Bawaqna era professor de educação física no campo de refugiados de Jenin, disse o vice-governador da província, Kamal Abu al Rub.

