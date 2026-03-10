A- A+

CURIOSIDADE Dois "peixes do fim do mundo" aparecem na faixa de areia de praia no México Um dos resgates foi gravado pela influenciadora Monica Pittenger, que publicou o vídeo do momento nas redes sociais

Pelo menos dois peixes-remo, também conhecidos como "peixe do fim do mundo", foram vistos em Cabo San Lucas, no México.



Vídeos com registros feitos há duas semanas circulam nas redes sociais e mostram os animais marinhos na faixa de areia da praia.



Um dos resgates foi gravado pela influenciadora Monica Pittenger, que publicou o vídeo do momento nas redes sociais.

A gravação mostra o peixe na faixa de areia e banhistas tentando ajudá-lo a retornar ao mar. A irmã de Monica é uma dessas pessoas.



Na legenda da publicação, a influenciadora diz ter ficado nervosa por não saber do que se tratava e ressalta que a irmã ajudou a salvar dois animais.



"Você veio a Cabo pela praia... e acabou resgatando uma lenda marinha. Minha irmã, Katie, ajudou um peixe-remo, um gigante das profundezas que a maioria das pessoas nunca vê, a voltar para casa", escreveu Monica.

Katie, por sua vez, comentou que jamais esquecerá daquele dia. "Foi como uma cena de filme!", descreveu.



O peixe do fim do mundo pode chegar a até 11 metros de comprimento, costuma viver nas profundezas do Oceano e geralmente é associado a presságios de terremotos e tsunamis quando aparece nas superfícies.

A espécie ficou conhecida após surgir antes do terremoto de 2011, no Japão, e está associada a eventos sísmicos.



Em 2024, o peixe-remo já foi visto em praias do México e do Vietnã. Não existem evidências científicas que conectem o animal marinho à ocorrência de desastres naturais.

