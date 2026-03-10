Ter, 10 de Março

CURIOSIDADE

Dois "peixes do fim do mundo" aparecem na faixa de areia de praia no México

Vídeos com registros feitos há duas semanas circulam nas redes sociaisVídeos com registros feitos há duas semanas circulam nas redes sociais - Foto: Instagram/Reprodução/@monicaandco_

Pelo menos dois peixes-remo, também conhecidos como "peixe do fim do mundo", foram vistos em Cabo San Lucas, no México.
 
Vídeos com registros feitos há duas semanas circulam nas redes sociais e mostram os animais marinhos na faixa de areia da praia.
 
Um dos resgates foi gravado pela influenciadora Monica Pittenger, que publicou o vídeo do momento nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Monica Pittenger (@monicaandco_)

 A gravação mostra o peixe na faixa de areia e banhistas tentando ajudá-lo a retornar ao mar. A irmã de Monica é uma dessas pessoas.
 
Na legenda da publicação, a influenciadora diz ter ficado nervosa por não saber do que se tratava e ressalta que a irmã ajudou a salvar dois animais.
 
"Você veio a Cabo pela praia... e acabou resgatando uma lenda marinha. Minha irmã, Katie, ajudou um peixe-remo, um gigante das profundezas que a maioria das pessoas nunca vê, a voltar para casa", escreveu Monica.

Katie, por sua vez, comentou que jamais esquecerá daquele dia. "Foi como uma cena de filme!", descreveu.
 
O peixe do fim do mundo pode chegar a até 11 metros de comprimento, costuma viver nas profundezas do Oceano e geralmente é associado a presságios de terremotos e tsunamis quando aparece nas superfícies.

Vídeos com registros feitos há duas semanas circulam nas redes sociaisIrmã da influenciadora Monica Pittenger ajudou no resgate | Foto: Instagram/Reprodução/@monicaandco_

A espécie ficou conhecida após surgir antes do terremoto de 2011, no Japão, e está associada a eventos sísmicos.
 
Em 2024, o peixe-remo já foi visto em praias do México e do Vietnã. Não existem evidências científicas que conectem o animal marinho à ocorrência de desastres naturais.

