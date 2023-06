Pescadores usam baiteira para ir a área de naufrágio, se perdem e são resgatados em Pernambuco

A- A+

Leia também

• Chuvas deixam pontos de alagamento no Recife e Região Metropolitana; confira locais

• Trio é preso suspeito de roubar carro e celulares no Recife; veículo e objetos são recuperados

• Recife retorna a estágio de atenção e mantém aulas presenciais à tarde na rede municipal

Dois pescadores que estavam a bordo de um barco artesanal, desaparecido desde o domingo (25), foram resgatados do mar pela Marinha do Brasil, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Capitania dos Portos de Pernambuco, a embarcação saiu do bairro do Janga, com destino à área do naufrágio do Navio Capitão Alvarenga, que também fica na Praia do Janga, mas não chegou ao seu destino na data e horário planejados.



O barco, conhecido como baiteira, foi dado como desaparecido por volta das 20h do domingo (25). Assim que recebeu a informação sobre o ocorrido, a Marinha iniciou uma operação de busca e salvamento, coordenada pelo Salvamar Nordeste.



Equipes da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) iniciaram as buscas pela embarcação e seus tripulantes.

Pescadores estavam desaparecidos desde o domingo (25) | Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

O barco, com os dois tripulantes, foi localizado depois de quase cinco horas de buscas, às 9h30 dessa segunda-feira (26). Ele estava à deriva, a aproximadamente seis quilômetros da costa de Pau Amarelo, em Paulista.



A Capitania dos Portos de Pernambuco informou que os dois pescadores resgatados desembarcaram na Patromoria da Marinha, no bairro de São José, na área central do Recife.

Eles passaram por uma avaliação médica preliminar e apresentaram bom estado de saúde.

Pescadores passam bem | Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Veja também

Mundo Navio humanitário resgata 86 migrantes no Mediterrâneo