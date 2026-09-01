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Guerra no Oriente Médio Dois petroleiros são atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz "Não houve relatos de vítimas ou impactos ambientais", afirmou a agência britânica, UKMTO, sobre o incidente, que ocorreu 31 quilômetros a leste da cidade de Khasab, em Omã

Dois petroleiros foram atingidos por "projéteis de origem desconhecida" enquanto cruzavam o Estreito de Ormuz, informou nesta terça-feira (1º) a consultoria grega de segurança marítima Marisks.

Anteriormente, a agência britânica UKMTO havia relatado nas redes sociais que um petroleiro havia sido atingido por três "projéteis desconhecidos" ao concluir sua passagem pelo Estreito de Ormuz.

"Não houve relatos de vítimas ou impactos ambientais", afirmou a agência sobre o incidente, que ocorreu 31 quilômetros a leste da cidade de Khasab, em Omã.

A empresa de segurança marítima Vanguard Tech identificou a embarcação como o Senegal Prosperity, de bandeira liberiana.

Mais tarde, a Marisks disse à AFP que, no total, "dois petroleiros que transportavam petróleo foram atingidos por projéteis de origem desconhecida em um intervalo de poucos minutos".

A segunda embarcação é o Sidr, de bandeira saudita, segundo a Marisks.

Teerã mantém um bloqueio ao estratégico Estreito de Ormuz desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada no final de fevereiro por ataques israelenses e americanos contra o Irã. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

O Irã, que declarou a intenção de cobrar pedágio, atacou inúmeros navios que acusa de tentar contornar a rota que promove.

Os repetidos ataques no estreito, que era de livre passagem antes do início do conflito, contribuíram para o colapso do cessar-fogo alcançado em abril entre Washington e Teerã.

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