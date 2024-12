A- A+

ACIDENTE Dois pilotos morrem em colisão de avião com um prédio vazio no Havaí O Kamaka Air Flight 689 colidiu com o prédio no Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye por volta das 15h15 da terça-feira, 17

Um pequeno avião de carga em um voo de treinamento colidiu com um prédio vazio pouco depois de decolar do aeroporto de Honolulu, no Havaí, e pegou fogo, matando os dois pilotos a bordo, informaram as autoridades.

O Kamaka Air Flight 689 colidiu com o prédio no Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye por volta das 15h15 da terça-feira, 17, segundo um comunicado da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

Vídeos mostram o avião desviando do lado dentro da área do aeroporto em baixa altitude antes de atingir o prédio, criando uma densa coluna de fumaça preta.

"Ok, Kamaka 689, se puder pousar, se puder nivelar, está bem", respondeu a torre de controle. "Qualquer pista, qualquer lugar que puder." O avião caiu momentos depois.

"É com grande pesar que a Kamaka Air confirma a perda de dois membros da família Kamaka Air em um acidente", disse o CEO da empresa, David Hinderland, a repórteres. Ele informou que os nomes dos dois pilotos ainda não foram divulgados.

A Hawaii News Now relatou que familiares identificaram uma das vítimas como Hiram Defries, um jovem formado pela Punahou School que estava em treinamento como piloto. A KITV informou que a família do outro piloto o identificou como Preston Kaluhiwa, um graduado das Kamehameha Schools.

A FAA informou que o monomotor Cessna 208 estava a caminho do Aeroporto de Lanai, localizado no condado de Maui. A Kamaka Air fornece serviços de entrega de cargas para indivíduos e empresas, de acordo com seu site.

Ninguém mais ficou ferido, disse o Corpo de Bombeiros de Honolulu. A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigarão o acidente, informou a FAA.

