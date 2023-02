A- A+

acidente Dois pilotos sobrevivem à queda de um Boeing 737 na Austrália O avião participava da extinção de um incêndio no parque nacional Fitzgerald

Dois pilotos sobreviveram "milagrosamente" quando um avião-tanque Boeing 737 caiu e pegou fogo em uma área remota da Austrália Ocidental, na segunda-feira (6).

O aparelho deixou um longo rastro na área onde caiu, enquanto participava da extinção de um incêndio no parque nacional Fitzgerald, cerca de 420 quilômetros ao sudeste de Perth.

As imagens aéreas captadas após o acidente, ocorrido na segunda-feira (6), mostraram uma coluna de fumaça preta espessa e grande parte da fuselagem em chamas. Pouco depois, apenas a cauda do avião não havia virado cinzas.

No entanto, os dois pilotos conseguiram sair do avião e, após um dia de internação, receberam alta médica na terça-feira (7).

"É quase milagroso que eles tenham conseguido sair daquele avião", disse o ministro regional de Emergências, Stephen Dawson, em entrevista coletiva na terça-feira.

"Estamos muito aliviados por eles estarem bem. É um resultado verdadeiramente extraordinário. E provavelmente é um teste para suas habilidades como pilotos", acrescentou.

O enorme avião-tanque, um antigo avião de passageiros adaptado, atingiu o solo apenas 20 segundos depois de lançar sua carga na área queimada, disseram as autoridades.

O Escritório de Segurança do Transporte da Austrália iniciou uma investigação sobre a primeira "colisão com o solo" envolvendo um Boeing 737 no país.

