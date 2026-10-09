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LOUVRE Dois quadros de Renoir roubados de museu na França são encontrados Caso aconteceu em 8 de setembro, quase um ano depois do famoso roubo de joias no Louvre, em Paris

Os dois quadros roubados há um mês no museu Renoir de Cagnes-sur-Mer, no sudeste da França, foram encontrados, anunciou nesta sexta-feira (9) o prefeito da localidade, Bryan Masson, um dia após uma série de detenções.

Em 8 de setembro, dois ladrões invadiram o museu e conseguiram fugir rapidamente com duas obras do pintor impressionista Auguste Renoir, quase um ano depois do famoso roubo de joias no Louvre, em Paris.

As obras roubadas em Cagnes-sur-Mer eram as pinturas a óleo "Madame Colonna Romano" e "Jeune femme au puits".

"Estes dois quadros não são simples obras de arte. Pertencem à história da nossa cidade, ao nosso patrimônio e ao legado que Auguste Renoir deixou em Cagnes-sur-Mer", afirmou Masson em um comunicado.

"Saber que foram recuperados é um imenso alívio", acrescentou o prefeito de extrema direita desta cidade da Riviera Francesa, confirmando uma informação do canal BFMTV.

O comunicado não detalha o estado das obras, nem quando ou onde foram encontradas.

A Procuradoria de Marselha, responsável pela investigação, não se pronunciou, por enquanto, sobre a localização das obras.

Na quinta-feira, diversos veículos de comunicação noticiaram a prisão coordenada de seis pessoas, incluindo duas suspeitas de terem cometido o roubo, no sul e no leste da França.

O anúncio da localização das obras ocorre pouco antes de completar um ano do roubo de joias avaliadas em quase 100 milhões de dólares no Louvre, o museu mais visitado do mundo, ocorrido em plena luz do dia e no centro de Paris.

Esse roubo de joias, que continuam desaparecidas, evidenciou as preocupações com a segurança dos museus franceses.

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